Do katastrofy ostávajú dni.

Za našu krásnu 45-percentnú zaočkovanosť platíme krutú cenu. A vedeli sme to vopred.

Vnucuje sa porovnanie s Rakúskom, ktoré má zaočkovanosť vyššiu o dvadsať percent a lockdown pre nezaočkovaných platí už od začiatku tohto týždňa. A dokonca je to lockdown.

My sme si múdro počkali na sprísnenie opatrení až po štátnom sviatku, keby sa náhodou chceli stretnúť na námestiach nejakí neprispôsobiví občania a trošku sa premoriť. Lebo keby sme im to zakázali, ako by sa to asi vymáhalo?