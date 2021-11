Daniel Landa opäť útočí. Na hygienikov (český zápisník)

Zakladateľ Orlíka presedlal od neonacizmu k epidemiológii.

Autor je komentátorom českého spravodajského webu SeznamZprávy



Pred tridsiatimi rokmi spieval Daniel Landa v bombere a vysokých topánkach rasistické piesne s populárnou skinheadskou kapelou Orlík.

Potom zmúdrel, alebo to aspoň tvrdil, stal sa mimoriadne úspešným, hoci trochu výstredným mainstreamovým spevákom, ktorý vypredáva veľké haly. A teda aj celebritou s veľkým vplyvom na verejnú mienku.

Čo sme si naposledy overili minulý týždeň, keď majster Landa a jeho občianska iniciatíva Zlatý špendlík vyzvala Čechov, aby pod heslom „šikanou proti šikane“ zahltili e-mailové schránky hygienickej služby otázkami podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Áno, pochopili ste to správne. Daniel Landa sa v päťdesiatich troch rokoch postavil na čelo českého antivaxerského hnutia a urobil to so svojou tradičnou kombináciou smiešneho velikášstva, neznesiteľného pátosu a detinského chlapáctva.

Ale uspel. Hygieny po celej krajine sa ocitli pod nevídaným kybernetickým útokom, takže tentoraz nebolo zložité súhlasiť s odchádzajúcim vicepremiérom Karlom Havlíčkom, ktorý Landu v nedeľnej televíznej debate označil za „magora“.