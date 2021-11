Toto už nie je len humanitárna, ale aj politická a spoločenská katastrofa (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Začnime týmto, nech to máme z krku.

Rado Ondřejíček a Peter Tkačenko si písali na twitteri a mňa s nimi okrem dlhoročného profesionálneho puta spája aj priateľstvo. Rozprávali sa tak, ako by som sa ja nerozprával, lebo sa nestotožňujem s tým, čo zaznelo, ale tiež preto, že si uvedomujem, že som verejne činný človek. A nereprezentujem len sám seba.

Inými slovami: bolo to hlúpe, zbytočné, miestami aj nevkusné, a ak sa to niekoho dotklo, tak oprávnene. Taký je môj názor.

Zvykajte si

Druhý názor: texty Simy Magušinovej sú fakt dosť zlé (pozrite si ich). Nie preto, že je žena alebo nedajbože kresťanka, ale jednoducho preto, že sú zlé. (Mnohí si to myslia aj o tom, čo tu píšem ja, a to je úplne v poriadku.)

Lenže o tom to bolo asi tak prvý deň a pol, potom prišla politika: vyjadrili sa politici a političky aj ašpirujúci politici a političky a novinári a influenceri a Rado Ondřejíček sa ospravedlnil, ale to už RTVS zmenila program, no a potom to 17. novembra uzavrel generálny prokurátor, ktorý zrazu zistil, že môže konať aj proaktívne.

Výborne. Tešíme sa, kedy začne proaktívne riešiť poslanca, ktorého meno sa nevyslovuje a ktorý si na facebooku spisuje svoj vlastný Mein Kampf. Tešíme sa, kedy začne proaktívne riešiť všetky možné vyhrážky a fyzické útoky na LGBT, Rómov, ženy, novinárov a všetkých ostatných, ktoré ďaleko presahujú rámec nejakej hlúpej konverzácie na twitteri, len nenesú taký príťažlivý politický náboj.

Jednou vetou: takto to bude, zvykajte si.

Krátko o humanitárnej katastrofe

No a pomedzi to všetko sa v nemocniciach odohrávala humanitárna katastrofa a už sa to aj nahlas hovorilo. Robila sa triáž, čo znamená, že pomoc dostane ten, kto má väčšiu šancu prežiť, a ostatní zomrú. Ale triáž znie lepšie, tak francúzsky.