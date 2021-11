Bola to len búrka v samovare (komentár)

Lukašenko dianie na hranici s EÚ spustil, on ho aj ukončí.

Tisíce migrantov z Blízkeho východu sa pokúšajú dostať z Bieloruska do Európskej únie. (Zdroj: TASR/AP)

Autor je novinár v slobodnom povolaní, žije v Londýne

Nie je to ani búrka v šerbli – je to ešte menšie. Niekoľko tisíc Arabov a Kurdov, prevažne mladých mužov, ale aj žien a detí, uviazlo medzi Poľskom, ktoré ich nevpustí dnu, a bieloruskými pohraničnými strážami a milíciami, ktoré ich nepustia späť do krajiny. Ozývajú sa vyhrážky, jazyk eskaluje.

Alexander Lukašenko, diktátor, čo vládne Bielorusku ostatné štvrťstoročie, vedie prehliadku rétorických zbraní. Minulý rok sa v Bielorusku konali rozsiahle nenásilné protesty po tom, čo zmanipuloval ďalšie voľby, a hoci ich potlačili masovým zatýkaním a mlátením, prezident odvtedy žije v stave neustálej úzkosti.

Diktátor na ihlách

V máji minulého roka prinútil pristáť vo svojej krajini civilné lietadlo na trase z Grécka do Litvy, len aby zatkol mladého opozičného vodcu, ktorý utiekol do bezpečia v zahraničí. To sa rovnalo únosu a Európska únia zareagovala sankciami proti Lukašenkovi a mnohým jeho prisluhovačom.