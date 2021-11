Rob vedu a do politiky sa nemiešaj (komentár)

Keď niečo poviete, keď mlčíte, keď zdvihnete ruku, keď ju nezdvihnete, všetko je to politika.

Autor je biochemik a imunológ, pôsobí v SAV a MUW

Dostal som odkaz: "Á, vedec! Rob vedu a do politiky sa nemiešaj!!!" Nie po prvý raz mi takto poradili.

Keď moji o trochu starší konškoláci začali v Prahe a Bratislave revolúciu proti komunistickej totalite, pridal som sa k nim ako maturant gymnázia, na ktorého fasáde dodnes visí kosák a kladivo, v mestečku na východ od raja spolu s niekoľkými spolužiakmi aj ja.

V pondelok 20. novembra 1989 sme rozbehli petíciu na podporu vysokoškolákov. V utorok prišli do školy eštebáci. Petíciu sa nám podarilo schovať, ale napokon sme ju nikam neposlali, lebo nám ju zhabala naša dobrá, do biela vydesená triedna.

Myslím, že ju spálila. Alebo zjedla.

V stredu prišiel ďalší. Eštebák dôstojník nás upozornil, že študenti sa do politiky nesmú miešať, lebo sa musia učiť. Keď to nerobia, tak sa potom nemôžu čudovať, že dostanú bitku ako tí na Národní tříde. Veď predsa aj my doma dostaneme, keď neposlúchame.