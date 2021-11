Kým ste sa sústredili na krčah s vodou, padli škandalózne vyjadrenia

Zatiaľ je viac otázok ako odpovedí.

Autor je odborársky funkcionár a zakladateľ OZ Pracujúca chudoba

Vyzerá to tak, že jeden z najsledovanejších dokumentárnych seriálov posledného obdobia sa skončil. Otázkou nie je ani tak to, čo si z neho odniesli diváci, ale čo sa z obsahu pretaví do reality.

Keďže nie je dostatok priestoru, aby sme zhodnotili všetko, skúsme sa pozrieť len na niekoľko bielych miest a na to, čo nebolo povedané vôbec.

Asi nik nebude spochybňovať fakt, že slovenský daňový mix má veľmi zlé nastavenie – dlhodobo ho kritizujú medzinárodné inštitúcie ako OECD a MMF, ale aj tie domáce, napríklad IFP a RRZ.

Preto je dobré, že túto otázku minister Matovič otvára. O forme navrhovaných zmien sa pravdepodobne ako spoločnosť ešte dlhšie budeme sporiť, no azda sa nájde nejaká schodná cesta.

Rovnako je možné súhlasiť s tým, že zjednodušenie daňovo-odvodového systému by mohlo prospieť – tu si však, samozrejme, treba dať veľký pozor na fakt, že jednoduché riešenia sú len málokedy najlepšie.

Veľa otázok, málo odpovedí

Spoliehať sa, že jednoduché pravidlá dokážu obsiahnuť komplexitu ekonomicko-spoločenského vesmíru, je pravdepodobne príliš zjednodušené a nezhodujúce sa s realitou. Pri všetkej úcte, ak by nejaké takéto zásadné zjednodušenie daňovo-odvodového systému malo také pozitívne dosahy, nebolo by už dávno zavedené v iných krajinách?