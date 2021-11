Nepoučiteľní. Koalícia vajataním hnev verejnosti nezvráti (komentár)

Vedci a odborníci ostali nevypočutí.

Do nepríjemného déja vu sa premieňa aktuálne ignorovanie výziev odborníkov aj ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského na zavedenie čo najrýchlejších a čo najprísnejších opatrení na zmiernenie pandémie.

Článok pokračuje pod video reklamou

Aj pred rokom v decembri a zvlášť pred Vianocami žiadali lockdown, ale strach o voličské hlasy, preferencie a popularitu politikom zabránil konať.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Tvrdý lockdown spred roka sa nezopakuje, koalícia opäť nepočúva odborníkov Čítajte

Sulík, Kollár, Remišová, Matovič, Krajčí, Pellegrini, (extrémistov a fašistov menovať netreba, pri nich je to aj tak jedno), by už konečne mohli pochopiť, že akékoľvek odkladanie síce ťažkých, ale o to dôležitejších rozhodnutí len predlžuje agóniu, v akej sa nachádzame.