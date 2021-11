Opäť hráme známu hru – vyber si svojho odborníka a získaj voliča

Každý si nájde svojho odborníka.

Autor je umelec a publicista

V reakcii na tragickú situáciu v nemocniciach poslalo konzílium odborníkov vláde okrem iných aj odporúčanie obmedziť prezenčnú výučbu vo všetkých školách (s výnimkou žiakov prvého stupňa). Minister školstva však s odporúčaním nesúhlasí a kontruje, ako to dnes býva zvykom, vlastnou interpretáciou dát a vlastným názorom na šírenie vírusu v školách.

Aj keď sa dnes vraví, že epidemiológom je už takmer každý, isté dekórum by sme zachovávať ešte mohli. Pri všetkej úcte, minister Gröhling predsa nemá na odborné posudzovanie pandémie skúsenosti ani vzdelanie.

Napriek tomu však v kritickom okamihu naznačuje, že odborné konzílium, ktoré radí vláde, nemá dostatočné vedomosti o tom, ako sa vírus v školách šíri, alebo nevie interpretovať dostupné dáta.

Ak by to tak bolo, išlo by o veľmi znepokojujúcu správu, keď si uvedomíme, že práve na základe odporúčaní konzília robí vláda zásadné rozhodnutia, ktoré zasahujú do života celej spoločnosti.