Slovenská polícia vraví ženám, že si za to môžu samy (komentár)

Polícia ešte stále posiela ženám neprípustné odkazy.

V predvečer Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách slovenská polícia opäť ukázala ženám, ako ešte stále vníma sexuálne násilie. Môžu si za to samy.

Článok pokračuje pod video reklamou

Natíska sa dojem, že tu ešte nikto ani len nezačal premýšľať, ako políciu vzdelávať v tom, akému fenoménu sa venuje, keď má na stole znásilnenie či pokus oň, aký jazyk má používať v kontakte s obeťami aj verejnosťou a ako nemá pokračovať v ubližujúcej činnosti.

Opakuje sa to znovu a znovu. Tentoraz to bol opäť status (polície Banskobystrického kraja) o tom, ako sa „mal“ udiať útok a pokus o znásilnenie, pričom obeť útočníka odohnala krikom. Zároveň sa autor riadkov nazdal, že ženy by „nikdy nemali ísť po zotmení samé!".