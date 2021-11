Boj s pandémiou len predstierame (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

To bolo tak: situácia bola zlá, ale nebola zlá len tak bežne. Bola horšia ako zlá a už aj slovné spojenie humanitárna katastrofa stratilo význam, no nie preto, že by sa nehodilo, ale preto, že si pod tým nikto nevedel nič predstaviť. Zhruba také zlé to bolo.

Práve preto minister zdravotníctva Lengvarský začiatkom týždňa povedal, že by sme naozaj potrebovali lockdown spolu s intenzívnym očkovaním, lebo inak sa situácia vyriešiť nedá.

A minister financií Matovič prišiel s reformou detského menu, ekologického menu a krčaha vody. A novinári sa ho opýtali, či je to hodné ministra financií.

Ďalej z reforiem: Igor Matovič priznal, že cieľom je sledovať majetok milionárov; pravdepodobne preto, že milionári sú nepoctiví, nie ako on, ktorý by možno aj bol milionárom nebyť toho, že všetok majetok prepísal na manželku.

Ešte ďalej z reforiem: ťukanie do klávesnice v kaviarni nie je práca. Pozdravujeme; tieto riadky sa píšu samy od seba.

Ako sa to robí

Lenže napriek všetkým rečiam o reforme krčaha vody bola situácia aj naďalej zlá. Naozaj zlá.