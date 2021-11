Pozorovatelia sú asi unavení, keď Matovičovi zatlieskali (komentár)

Toto nie je vianočný charitatívny bazár, ale pandémia.

Igor Matovič situáciu v nemocniciach porovnáva azda s Libanonom, keďže sa necíti pod tlakom. A do parlamentu posiela svoje poukážky, ktorými spojil jednu núdznu skupinu s druhou. Za čo sa mu od unaveného publika dostalo aj zaťapkania.

Tak moment. Obe časti úlohy – dramaticky zvýšiť zaočkovanosť seniorov a podporiť pandémiou vyplienené sektory – sú celkom legitímne. Tu niet debaty a dokonca sa dá súhlasiť, že obe tieto zadania sú prepojené. Ak by totiž boli seniori plne chránení, nemocnice – aj ambulancie – by sa odľahčili. Vírus by v oveľa menšej miere skladal ľudí na lôžka, čiže aj škrtenie prevádzok by povolilo.

Nebol by to však Matovič, aby nedostal pocit, že on to vyrieši najdômyselnejšie. Takže namiesto toho, aby sústredil energiu vlády na vysvetľovanie seniorom, že na ich zaočkovanosti závisí aj osud školákov a prevádzok, urobí z nich poštárov štátu. A poverí ich úlohou, aby dopravili pomoc k vybraným podnikateľom.