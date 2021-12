Ruska, ktorá prežila vojnu i totalitu, možno neprežije opateru lekárov a covid (píše Petra Procházková)

Autorka je redaktorkou českého Deníka N

Je to príbeh ako z katastrofického filmu. Hrdinkou príbehu je stará pani. Volá sa Klaudia Petrovová a zrejme čoskoro zomrie. Má na to vek, deväťdesiat rokov.

Stále však žije. A nevďačí za to lekárom, ale nesmiernej vôli zostať ešte chvíľu na svete, netrpieť a navyše zručnosti v jej veku nezvyčajnej.

Klaudija Vasiljevna má rakovinu. Vie to a so svojím osudom je celkom zmierená. Nezmierila sa však s bolesťou, v ktorej by mala umierať.

Kvôli nádorom má brucho plné vody. Vlastne, mala. Kým sa nerozhodla sama zoperovať.

Lepšia starostlivosť o mŕtvych ako o preživších

Vojnu prežila v Pskovskej oblasti. Ruské médiá z nej po tom, čo sa dopustila onoho hrdinského činu, urobili „blokádničku“. Tak sa v Rusku hovorí ľuďom, ktorí prežili blokádu Leningradu.

Dodnes za to majú zadarmo MHD a ďalšie výhody a dávky. Je ich však čoraz menej a štátu sa odchodom každého z nich finančne uľaví.

Verejne a nahlas sa hovorí hlavne o tom, ako si ruský štát váži svojich veteránov a ako ich chráni, stará sa o nich a snaží sa im uľahčiť útrapy ich veku.

Kladný prístup štátu k veteránom v posledných dňoch demonštroval aj moskovský súd, ktorý poslal, zatiaľ na dva mesiace, do väzenia devätnásťročného mladíka za to, že v Izmajlovskom parku močil na informačnú tabuľu s portrétom veterána.

A ešte si pri tom urobil selfie, ktoré potom hrdo zavesil na svoj účet na instagrame. Chytili ho a zavreli, hrozí mu, že za mrežami strávi až päť rokov.

V tomto smere ruský štát koná a práva veteránov, ich pomníkov, sôch a portrétov, úzkostlivo chráni.

Lenže už samotný fakt delenia starých ľudí na tých, ktorí prežili blokádu Leningradu, a ostatných, ktorí len náhodou strávili vojnu na nejakom inom mieste, je sporný.

Prečo by ten, kto prežil blokádu, mal mať väčšie zásluhy ako ten, kto pretrpel 50. roky či vládu Brežneva? Za to však nikto žiadne výhody ani dávky nemá.

Blokádnik má za sebou určite horšiu skúsenosť ako človek z čias Brežnevových. No nie je to vlastne jeho zásluha. A tak by mu mala patriť rovnaká starostlivosť a pozornosť ako iným starým ľuďom.

Hrdinkou na sklonku života

Klaudija Petrovová podľa zistenia ruského denníka Komsomoľskaja Pravda blokádničkou nie je a aj keby bola, zrejme by dopadla rovnako.