Slovensko nie je krajina pre malých

Je najvyšší čas zmeniť prístup – nielen k absurdnej registrácii cirkví.

Autorje teológ afarár,pôsobí v ČR

„A terazky mi povedzte, vojín Kefalín, čo si vy predstavujete pod takým slovom „absurdný““. Jedna z posledných replík legendárnej filmovej klasiky Černí baroni. Major Hruška kladie túto otázku vojínovi Kefalínovi, ktorý na ňu odpovedá len „Aha, no jo, no jo, no... Tak se mějte pěkně, pane majore.“

Ako farár, ktorý svoju prácu robí rád a navyše v čase, keď ma za to nikto neprenasleduje ani nešikanuje, prechovávam veľký obdiv nielen voči svojim starším kolegom, ktorí sa režimu vzopreli, ale aj voči celej vtedajšej undergroundovej disidentskej komunite. Niektorých jej členov ešte stále stretávam aj u nás v Šumperku. Z ich príbehov behá mráz po chrbte.

A predsa, ak by som mal dnes namiesto vojína Kefalína odpovedať majorovi Haluškovi, povedal by som mu, že absurdný je napríklad taký zákon o registrácii cirkví a náboženských spoločností na Slovensku.

Prečo? Pretože pre registráciu novej cirkvi či náboženskej spoločnosti kladie podmienky, ktoré by nezvládla ani prevažná väčšina tých, ktoré sú v súčasnosti registrované.