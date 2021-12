Pandemická šoková doktrína (komentár)

Toto Naomi Kleinová nečakala.

Stará múdrosť síce vraví, že každá paralela kríva, ale skúsme. Koaličné vystrájanie počas tretej vlny trochu pripomína obrátenú šokovú doktrínu od Naomi Kleinovej. Kým Kleinová tvrdila, že temné sily využívajú krízy na nastolenie neoliberálnych poriadkov a žmýkanie verejnosti, u nás akoby sa podujali uvrhnúť Slovensko do krachu.

V zajatí krízy treba „niečo“ robiť, na premýšľanie nie je čas, a tak sa na nejakých pár desiatok či stoviek miliónov nehľadí. Hodnotenie výsledkov už bude zaujímať málokoho a navyše už budeme vo víre nového dobrodružstva. Tak sme sa cez plošné testovanie a lotériu dostali k poukážkam pre zaočkovaných seniorov za pol miliardy.

To je taká nehoráznosť, že až ťažko vybrať, kde začať. Niežeby bolo zakázané motivovať na očkovanie, napokon aj všelikde zaznelo, že ak si chce vláda niekoho kúpiť, najlepšie to ide peniazmi. Ale pol miliardy? Šplechnúť bez dohody v koalícii? A ešte sa tváriť, že kto namieta, je proti pomoci prevádzkam? To kde sme?