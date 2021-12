Treba exkurzie? Panorámu z nemocníc naživo? (komentár)

Aj ľudia pri zmysloch sa občas pýtajú - naozaj je to v nemocniciach také zlé?

Autorka je lekárka a spisovateľka

Sedí oproti mne a pýta sa, či odporúčam očkovanie. V očiach nad respirátorom vidno skepsu a nedôveru – k vakcíne, ku mne, k svetu? O chvíľu bude nasledovať nejaké ale...

Vysvetľujem a oháňam sa najnovšími informáciami, nezamlčujem možné nežiaduce účinky, upozorním, s čím treba počítať, čo bolo najčastejšie u pacientov doteraz.

Ale už tuším, že odo mňa pôjde ďalej a bude si hľadať niekoho, kto to očkovanie neodporučí. Druhý názor alebo aj tretí. Spravidla niekoho takého nájde. Zaväzujem sa, že nabudúce, keď od takého príde, budem to chcieť na papieri. Možno by rýchlo pominuli neexistujúce kontraindikácie.

Rozmýšľam, čo vlastne odo mňa chcú. Aký zázračný argument?

Nevyvraciam bludy na facebooku, nemám na to čas ani energiu. Niekedy napíšem, ako čo chodí, čo nás najviac páli, kde je problém, lebo do cudzieho hrnca nik nevidí. Sem-tam edukačné okienko.

No a potom sa aj lucídni ľudia občas opýtajú, či je to naozaj v nemocniciach také zlé...