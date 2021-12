Tak máme definíciu dezinformácie (komentár)

Konečne niekto niečo urobil. Teraz sa poďme pýtať, čo vlastne.

V čase, keď exšéf polície občanov ubezpečoval, že na násilné demonštrácie si prosto majú zvyknúť a minister zdravotníctva netuší, ako by vynucoval očkovanie, prichádza aj niekto, kto sa svojej roboty nebojí.

Článok pokračuje pod video reklamou

A nedá sa vyplašiť predstavou, že niekomu by sa to nemuselo páčiť a niekto by priam aj mohol mávať päsťou.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Klamstvá o covide sú už hrozbou, Kolíková chce trestať šírenie dezinformácií Čítajte

Veru, v slovenskej politickej prevádzke je za hrdinu každý, kto nevešia plecia v predstave, že demokratický politik to nechá na ľudí, ale ani neomračuje verejnosť bombastickými nápadmi za ich peniaze (váš problém, na koho myslíte).