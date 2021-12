Parlament si spoľahlivo vybral to najhoršie (komentár)

Výsledky prvého kola voľby detského komisára sú vzrušujúce. Druhé nás ani nemusí zaujímať.

Úrad komisára pre deti by bol verejnosti oveľa menej známy, keby nebol od svojho vzniku hotovou katastrofou. V roku 2015 sa v ňom na šesť rokov zabetónovala Viera Tomanová a jednou z vecí, ktoré nám ukázala veľmi naliehavo, je zle napísaný zákon.

Nebolo totiž škandálu, ktorý by umožnil odvolať túto osobu z postu komisárky, pričom každý jeden by bol na to bohato stačil – v nejakej civilizovanej krajine. Na Slovensku si bolo treba počkať, kým Tomanová dovládne celé funkčné obdobie.

Teraz prebehlo prvé kolo voľby nového komisára či komisárky pre deti a už pred druhým máme istú perspektívu ďalších šiestich premrhaných rokov.

Parlament si spoľahlivo vybral na spôsob "systému našich ľudí", do ktorého lepší kandidáti nezapadli. Kandidátky, ktoré nezaručia svoju nezávislosť ani v ružovom sne poslancov Sme rodiny a OĽaNO, boli tri a spomedzi nich postúpili ďalej dve.