Hatráková je logická voľba. Hovorí to, čo si parlement myslí

Rodina je základ a nikto nie je bez viny.

Už dávno pred prvým kolom volieb bolo jasné, že favoritkou na vystriedanie komisárky Viery Tomanovej bude Katarína Hatráková.

Bezprostredne po tom, ako svoju nomináciu potvrdila, sa svetom začala šíriť ľudová slovesnosť. Uvažovalo sa, či aj Hatráková bude úradovať v medovníkovom domčeku, alebo bude radšej chodiť od domu k domu a ponúkať jabĺčka. Vzhľadom na to, že pani poslankyňa je žena činu a pochôdzky (minimálne po úradoch) jej nie sú cudzie, pravdepodobnejšia je druhá možnosť.

Zlomyseľnosti však dajme bokom. Katarína Hatráková je vo svojej podstate pochopiteľnou voľbou. Má dlhoročnú psychologickú a poradenskú prax, znalosť legislatívy a na škodu jej nie je ani krátka, no výrazná prítomnosť v parlamentných laviciach.

To však nie je všetko. Mnohí by dúfali, že "kontroverzné" vyjadrenia jej nominácii uškodia, no v skutočnosti ide o ďalší tromf v jej rukáve. Hatráková totiž svojimi vyjadreniami jasne naznačuje to, čo konzervatívnemu parlamentu nesmierne konvenuje. Rodina je základ, ktorý treba udržať za každých okolností! Aj tých tak trochu patologických.