Keď dedičstvo kolonializmu komplikuje futbal

Nie je žiadnym tajomstvom, že vzťahy Európy s Afrikou stále do veľkej miery zaťažuje spoločná história kolonializmu. Asi najvýraznejším príkladom sú vzťahy Francúzska so severoafrickým Alžírskom. Ide o štáty s dlhou spoločnou minulosťou, ktoré však medzi sebou nedokážu zorganizovať priateľský futbalový zápas na medzištátnej úrovni. Teda až na jeden, no ani ten sa nedohral do konca.

Túto jeseň uplynulo 20 rokov, čo sa na parížskom predmestí Saint-Denis odohral výnimočný a dlhoočakávaný priateľský futbalový zápas medzi Francúzskom a Alžírskom. Išlo o prvé futbalové stretnutie takéhoto druhu medzi oboma krajinami od roku 1962, keď Alžírsko po dlhej vojne získalo nezávislosť od Francúzska. Zápas sa však skončil absolútnym fiaskom a žiadny ďalší sa už nezopakoval.

Toto pamätné futbalové stretnutie sa konalo 6. októbra 2001 na vypredanom štadióne Stade de France pri Paríži. Od začiatku bolo politicky aj diplomaticky motivované a francúzski organizátori ho prezentovali ako veľký krok k zmiereniu napätých vzťahov oboch krajín poznačených vojnou a historickou traumou kolonializmu.

Namiesto zmierenia však vo Francúzsku otvoril novú vlnu diskusií o sociálnych problémoch na predmestiach veľkých miest, o integrácii, rasizme či koloniálnom dedičstve, ktoré dodnes neutíchli.

Hoci fanúšikovia a fanúšičky boli prevažne z Francúzska, od začiatku bolo cítiť, že v tento októbrový deň roku 2001 väčšina z nich prišla na štadión podporiť alžírske mužstvo. Vzhľadom na početnú moslimskú populáciu so severoafrickým pôvodom vo Francúzsku to azda nebolo ani nič prekvapivé.

Oveľa väčším šokom bolo, keď veľká časť publika vypískala predstavovanie reprezentantov Francúzska. Dokonca aj samotného Zinedina Zidana, syna alžírskych prisťahovalcov, ktorý pre mnohých zosobňoval to pomyselné zmierenie.

Piskot a hukot ovládli štadión aj pri následnom hraní francúzskej štátnej hymny Marseillaisy. Zidane neskôr údajne označil tieto chvíle ako jedny z najťažších vo svojej hviezdnej futbalovej kariére.

Kto sú nahnevaní z predmestí

Vo Francúzsku žije približne päť miliónov ľudí pôvodom zo severnej a subsaharskej Afriky. Ide o výsledok historického vývoja v období kolonializmu a dekolonizácie Afriky po roku 1945 spojenej s imigráciou. Viac ako milión z nich má alžírsky pôvod.