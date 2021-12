Chceme platiť za obsah na internete?

Vyberať má zákazník, nie úradník.

Autor je analytik INESS

V roku 2020 urobilo združenie IAB Europe prieskum, v ktorom sa Európanov pýtalo, akú verziu internetu by preferovali: bez cielených reklám, ale s väčšinou spoplatneného obsahu, alebo dnešný model s obsahom prevažne zadarmo, ale s cielenými reklamami.

Drvivá väčšina – 75 percent, odmietla za internetový obsah platiť. To by však v čoraz väčšej miere musela začať, ak by sa cielené reklamy, ktoré internet „zadarmo“ financujú, obmedzili, alebo zakázali. Čo sa pri aktivite niektorých členov Európskeho parlamentu môže stať.

Europoslanci za reguláciu reklamy

Možno ste už zachytili diskusie o nových európskych reguláciách veľkých internetových spoločností pod názvom Zákon o digitálnych službách alebo digitálnych trhoch. Tieto zákony majú ambíciu zregulovať prakticky všetky aspekty internetového života na veľkých platformách. Momentálne sa rieši predovšetkým fungovanie online reklamy.

Pôvodne chcela Európska komisia vykopávať otvorené dvere a išlo jej len o zvýšenie transparentnosti online reklám – teda o to, aby sme vedeli, prečo sa nám nejaká reklama na internete zobrazuje. Pričom dnes už tieto informácie spoločnosti Facebook alebo Google svojim používateľom poskytujú.

Teraz sa však zdá, že niektorým poslancom nestačí vykopávať dvere a rozhodli sa zrovnať so zemou celý dom. Ide najmä o poslancov z radov zelených a sociálnych demokratov, ktorí sa rozhodli, že obmedzia cielené reklamy.

Zatiaľ to na úplnú zhodu v europarlamente nevyzerá, ale aj tak táto iniciatíva stojí za našu pozornosť.