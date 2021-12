Prečo ste nezachytili, ako budeme súperiť s Čínou (píše Peter Stach)

Autor je analytik, publicista a expert na európsku politiku

Koľko trvá, kým sa interný dokument Európskej komisie dostane na prvé stránky novín? Ak by sme si ako príklad zobrali Usmernenia Európskej komisie pre inkluzívnu komunikáciu, odpoveď by znela: asi päť týždňov.

Článok pokračuje pod video reklamou

A koľko trvá, kým ho potom Komisia stiahne? Jeden deň. Ale treba zároveň dodať, že nie každému dokumentu, ktorý Komisia pripraví pre svojich zamestnancov, sa podarí zaútočiť na najmilší sviatok detí aj dospelých – Vianoce.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Brusel zakazuje Vianoce a Máriu? Hoax sa rozšíril, Komisia ustúpila Čítajte

Usmernenia, o ktorých je reč, s hrdosťou predstavila maltská komisárka Helena Dalliová 26. októbra. Vo svojom príhovore na prvých stránkach publikácie píše:

„Európska komisia musí ísť príkladom vo svojom úsilí o vytvorenie Únie rovnosti. Aby sme to dokázali efektívne, musí byť naša komunikácia vždy inkluzívna, čím sa zabezpečí, že všetky naše materiály si budú vážiť a brať do úvahy každého, bez ohľadu na rod, rasový alebo etnický pôvod, náboženstvo alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu. Toto je to, čo ,zjednotení v rozmanitosti‘ skutočne znamená.“

Celý dokument má len tridsať strán, z toho samotné usmernenia zaberajú menej ako polovicu, zvyšok sú obrázky, predhovor a edičné informácie. Všeobecnú pozornosť však vzbudila hlavne jednostranová kapitolka nazvaná Kultúry, životné štýly alebo presvedčenia.

Vo všeobecnosti asi nikto nemá problém s požiadavkou, aby sa úradníci vo svojej komunikácii vyhýbali vyčleňovaniu niektorých skupín občanov (pozitívnemu aj negatívnemu) len na základe ich príslušnosti k nejakej náboženskej skupine.

Ale priložená tabuľka, ktorá uvádza konkrétne príklady, sa autorom celkom nepodarila. Namiesto „vianočné obdobie môže byť stresujúce“ sa v nej odporúča povedať „obdobie sviatkov môže byť stresujúce“. A nepoužívať ani slovo „krstné meno“ (lebo veď nie všetci sú pokrstení), ani mená typické len pre jedno náboženstvo – namiesto „Mária a Ján sú medzinárodný pár“ je vhodnejšie napísať „Malika a Julio sú medzinárodný pár“.

Téma talianskej domácej politiky

Cenu za bystré oko si tentoraz odnáša taliansky denník il Giornale, ktorý už 28. novembra priniesol článok nazvaný V Európe je zakázané hovoriť „Vianoce“ a dokonca sa volať Mária“. O ten sa vzápätí podelila na svojom facebooku Giorgia Meloniová, šéfka talianskej národno-konzervatívnej strany Bratia Talianska a poslankyňa dolnej komory talianskeho parlamentu.