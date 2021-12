Štát, ktorý s nami hovorí ako s deckami či s kriminálnikmi (píše Michal Havran)

Autor je teológ a spisovateľ

A príde ďalší list. Ešte drzejší. V duchu kasárenského alebo väzenského žargónu. Tvrdý, nemilosrdný, formuláciami na hranici vyhrážok. Podľa zákona. Vždy podľa zákona. Pretože v krajine, kde je spravodlivosť neprítomným princípom, sa zo zákona stáva nástroj nemilosrdnosti.

Neplatil si počas pandémie sociálne odvody? Lebo si nemal prácu? Pretože si nemohol robiť činnosť, vďaka ktorej táto republika žije, keďže nijako inak, nie láskavým jazykom rovnocenných občanov, ale šikanóznymi príkazmi zabezpečuje svoj chod?

Ako inak by to tento štát, tento rozkradnutý kartel mohol robiť, od koho by si mal pýtať peniaze, od ľudí, ktorí takmer nič nikdy neplatili, pre ktorých neexistuje spoločnosť ani cesty a školy a nemocnice?

Prečo by sme s vlastnými občanmi teda nehovorili ako v sovietskom Rusku deň pred popravou, nevyhrážali sa im exekúciami, zhabaniami majetku, veď to je zákon, zákon je tu na to, aby vás zničil, zákon nemá srdce ani emócie.

Okamžite pošlite, okamžite uhraďte, okamžite sa dostavte

Zákon je, že muž za nejakú pofidérnu kozmetiku pôjde na dvadsať rokov do väzby, lebo tamojší súd si myslí, že takto vyzerá duch spravodlivosti a takto treba nakladať s kriminálnikmi, pretože je predsa každému jasné, že látka legálna a považovaná za liečivo vo väčšine vyspelých krajín je v krajine, ktorá sa nevie správať dôstojne ani v čase humanitárnej a emocionálnej pohromy, v čase rozpadu spoločnosti na zúrivé ostrovy zaostalosti, je presne to, čo musíme trestať.

Tak, ako musíme zadlžovať študentov za to, že išli bez lístka, poslať na nich exekútorov a pokrytecky tliachať o exekučných amnestiách, doručiť výzvy a príkazy, okamžite pošlite, okamžite uhraďte, okamžite sa dostavte, takto hovorí tento štát so svojimi občanmi, považuje ich apriórne za podvodníkov a klamárov.

Nie tých, ktorí zručne premenili svoje odrbávačské životy na politické kariéry, nie tých, ktorí rozobrali Slovensko do poslednej tehly príčetnosti, nie tých, čo si vždy vybavia STK a kataster a pokutu a lekára a vyšetrenia a operácie a vždy budú o krok vpred vo svete, ktorý za nimi ostáva ako veda za slovenskou intuíciou.