Skutočné Žilinkove nedostatky prekážajú málokomu.

Pri čítaní výhrad politikov voči ročnému pôsobeniu Maroša Žilinku sa ťažko zbaviť dojmu, že si prokuratúru zamieňajú za politický úrad. Že využíva zákony inak, ako si predstavujú?

Ak koná mimo ich rámca, majú ho zosadiť, a ak sa im to len nepáči, majú tie zákony zmeniť. Ale to by nemohli podľahnúť omylu, že zvolením „svojho“ prokurátora vykonali reformu.