Prečo slabí a chudobní nepotrebujú ľútosť

Spravodlivá spoločnosť má zaručiť dôstojnosť pre všetkých.

Autorka bola ministerka obchodu a cestovného ruchu vo vláde 1991 – 1992 a veľvyslankyňa SR pri OECD

Je smutné byť svedkom toho, ako sa na všetkých úrovniach deklaruje úprimný záujem o budovanie spravodlivej, modernej demokratickej spoločnosti a v reálnom živote sa často zabúda na to najdôležitejšie. Že k základným ľudským právam patrí uznanie prirodzenej dôstojnosti pre všetkých ľudí bez rozdielu, ako je to zapísané vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv z roku 1948.

Hľadajme systémové riešenia, nie všimné

Vyspelá demokratická spoločnosť sa správa s rovnakou úctou ku všetkým svojim občanom, váži si generáciu starších a svojich slabších a všetkými dostupnými a hlavne zákonnými prostriedkami sa usiluje, aby zabezpečila právo na dôstojný a plnohodnotný život pre všetkých svojich obyvateľov vrátane tých najzraniteľnejších.

Aj keď ľudské práva nie sú všeobecne považované za absolútnu a urgentnú prioritu, ich dodržiavanie by malo byť v súlade s ekonomickým vývojom a rastom životnej úrovne ekonomicky aktívnej populácie.

Spôsob, akým sa k právam na rovnaké zaobchádzanie stavajú v konkrétnych situáciách mnohí z nás, a to nielen politickí predstavitelia, poukazuje na presný opak. Denne sme svedkami diskusií o potrebe zvyšovania platov v dôsledku nárastu inflácie a neúmerného zvyšovania cien potravín a energií a keď sa začne hovoriť o podpore ekonomicky slabších vrstiev obyvateľov, okamžite sa použijú argumenty o tom, že rozpočet by to neuniesol a kasa je prázdna.

Nasleduje nedôstojné handlovanie nielen v koalícii, ale aj v celej spoločnosti, komu, ako, koľko a prečo dáme, či nedáme..., ktoré robí zo všetkých odkázaných na pomoc štátu nesvojprávnu skupinu a vytvára sa dojem, že na ich ostatná populácia len dopláca.

Namiesto toho, aby sa hľadali systémové, zákonné a dlhodobé riešenia, ktoré by zabezpečili spravodlivú a pravidelnú valorizáciu dávok/dôchodkov pre všetky dotknuté skupiny bez rozdielu a v súlade so všeobecným rastom životnej úrovne a platov ekonomicky aktívnej populácie, navrhujú sa rôzne formy poukážok, jednorazových dávok a príspevkov.