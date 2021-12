Koalícia už podľa Matoviča nemá zmysel (komentár)

Vyzerá to tak, že minister financií zasa raz zaklamal.

Isteže by sme vždy chceli niekomu pogratulovať k politickému úspechu, ako naposledy Igorovi Matovičovi, ktorý presadil očkovacie prémie. Namiesto nákupných poukážok pristal síce na polovičnú hotovosť, ale stále je to odboku rozflákaných 250 miliónov (zhruba, nikto sa to neunúval vyčísliť), čo je na pár popoludní krásny výsledok.

Rovnako priamo sa však treba pozrieť aj na menej úspešné zárezy ministra financií. Nie, nejde o to, že by mu v najbližších dňoch neschválili rozpočet, ten takmer isto prejde pohodlnou väčšinou tak, ako bol predložený. Čo je paradoxne ministrovo fiasko.

Schválenie rozpočtu v predkladanej podobe totiž Matovič podmienil schválením dlhovej brzdy, výdavkových stropov a naviazania dôchodkového veku na vek dožitia. V opačnom prípade by z rozpočtu škrtol pol miliardy (nepovedal síce ako, ale nekomplikujme si to), aby sa vedel pozrieť do očí európskym partnerom.