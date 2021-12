Zaplatíme vám, aby ste nezomreli (komentár)

Nie im, zdravotníkom, ale vám, vitálnym šesťdesiatnikom, našim rodičom.

Autorka je režisérka

Kúpiť sa dá úplne všetko, ale najťažšie je nájsť tovar pre starého človeka. „Čo by si chcela pod stromček, babka?“ spytovala som sa jej, kým žila. „Nič,“ odvetila, „do starého človeka škoda poldeci.“

Ale to nebola celkom pravda, niečo predsa len chcela a to niečo bol podpultový sortiment, všetky nákupné centrá som mohla obísť, ale toto nemali. Šatku na hlavu, fertuchu z dederónu so zapínaním vpredu, dlhé hnedé štrimfle končiace na stehnách, ružové bombarďáky, kockované kapce.