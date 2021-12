Správa Bosny a Hercegoviny viac nedáva zmysel (komentár)

Daytonská dohoda konflikty len zhoršuje.

Daytonská dohoda ešte v roku 1995 ukončila genocídnu vojnu v Bosne a Hercegovine. Hlavnými prioritami bolo zastaviť násilie, primať život vrátiť sa k normálu a hnať na zodpovednosť vojnových zločincov za ich činy.

Málokto by si pomyslel, že ešte vyše štvrť storočia neskôr bude vtedy ustanovený dočasný systém vládnutia stále fungovať. No je to tak, a to predstavuje veľký problém.

Daytonská dohoda rozdelila Bosnu-Hercegovinu na dve časti, Republiku srbskú a Federáciu Bosniakov a Chorvátov. V každom okamihu má tento štát troch prezidentov – jedného Srba, jedného Bosniaka a jedného Chorváta.

Medzinárodné spoločenstvo tiež zatiaľ vymenúva takzvaného vysokého predstaviteľa a dáva mu rozsiahle právomoci. Bývalý slovenský minister zahraničia Miroslav Lajčák zastával túto funkciu v rokoch 2007 -2009. Súčasným držiteľom postu je Nemec Christian Schmidt.