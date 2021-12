Pravidlá, ku ktorým sa nik nehlási, sa len ťažko vymáhajú.

Členovia koalície podchvíľou do éteru zatúžia po tlačovke s opozíciou, na ktorej by spoločne podporili očkovanie. My skromnejší snívame, že by sme videli nastúpenú koalíciu, ktorá svorne podporí opatrenia.

Totiž pravidlá, ku ktorým sa nik nehlási, sa len ťažko vymáhajú.

Je možné, že minister Lengvarský sa sekol pri vykladaní pravidiel, keď prišiel so zákazom návštev. No ešte horšie ako stratiť sa v pravidlách, ktoré práve predstavujete národu, je vyhlásiť nedôveru orgánu pandemikov.