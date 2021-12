Povinnú školskú dochádzku by dnes už nik nezaviedol (komentár)

Takéto neoverené a frustrujúce kusy ani neskúšajte!

Optimisti hovorili zo začiatku pandémie, že opatrenia nás pripravia na svet klimatickej krízy, ktorá si bude pýtať odvážne politiky. Pesimisti videli v pandemickom poriadku nástup mocenských techník, ktoré si podrobia obyvateľstvo cez sústavné monitorovanie zdravia.

Ak však človek zavrie Netflix aj rozčítaný zväzok Foucaulta a otvorí okno, pobadá najmä pandemický neporiadok, ktorý protirečí optimistom aj pesimistom.

Kedysi nám panie učiteľky podráždene zvestovali, že vzdelanie sa nedá naliať lievikom do ucha, preto sa musíme vláčiť do školy. Dnes vďaka skúsenosti s očkovaním vieme, že nielen s podávaním učebnej látky vnútrotelovo by rodičia nesúhlasili, ale sotva by vôbec niekto presadil školskú dochádzku ako takú!

Toľká trúfalosť by dnes neprešla, zato by sme bez ustania čítali o tom, aké hrozné účinky na detské psyché takáto neodskúšaná novota prináša.