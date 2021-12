Hanba je už to, že záchranári museli demonštrovať (komentár)

Ako pridať k nenaplneným sľubom ešte urážku.

Premiér Heger označil odhlasovanie optimalizácie nemocníc za zdvíhajúci sa reformný vetrík a v pléne nasledovalo dojaté objímanie. Fajn, lenže ono to nepôjde bez ľudí a zástupcovia záchranárov v tom čase stáli pred budovou parlamentu, aby upozornili na svoju situáciu.

To by bolo už samé o sebe nepríjemné ako úvodný obrázok k reforme. Avšak polícia, ktorá vďaka fluorescentnému obleku dokázala rozoznať demonštrujúcich záchranárov od turistov, zasiahla a lídrov protestu zobrala na stanicu.

Isto, platí zákaz zhromažďovania a záchranári neuposlúchli výzvu, aby sa rozišli. Lenže politická hanba je, že sa vôbec museli pred parlamentom zísť a dostať sa do sporu s opatreniami, ktorým dobre rozumejú. Podľa šéfa komory záchranárov sa totiž nenašlo ucho, ktoré by si ich ponosy na nedodržanie sľubu navyšovania platov vypočulo.

Škoda, že Igor Matovič nie je v opozícii, pretože politický inštinkt by mu ihneď velil postaviť sa na stranu záchranárov. Aj by sa k odvedeným lídrom natrepal do policajného vozu, aj striekačky by si nasypal na hlavu, azda by sa aj pripútal k radiátoru na stanici, tak by ho tá nespravodlivosť vytočila.