Nepotrebujeme hrdinstvá, ale poctivú úradnícku službu verejnosti

Úradnícky čin roka pomáha zviditeľňovať inšpiratívne príklady dobrej úradníckej praxe.

Autorka je zakladateľka Klubu úradníkov dobrej vôle a v súčasnosti študuje verejnú politiku na Oxfordskej univerzite

Za to málo, čo v súčasnej kríze funguje nevďačíme politikom – súčasným, ani minulým, ale zvyškom fungujúcich inštitúcií a profesionálom v nich. Odpoveďou na dlhodobo nízku kvalitu politického vedenia preto nie je štátu uberať, ale naopak, doň investovať.

Ostrovy zdravého rozumu

V marci to budú dva roky, odkedy sa na Slovensku prvýkrát zavreli školy. Ťažko by ste si spomenuli na vládny plán, ktorý by v danej chvíli ponúkol riešenia na radikálne novú situáciu pre školy, žiakov aj rodičov. Boli to učitelia, ktorí museli reagovať a hľadať kreatívne spôsoby, ako sa prispôsobiť novým podmienkam ale aj riešiť otázku prístupu ku vzdelaniu pre znevýhodnené deti.

Podobne sa iniciatívy chopili začiatkom tohto roka samosprávy a jedna po druhej sa pretekali vo veľkosti a efektivite očkovacích centier.

Či išlo o dohľad nad bezpečnosťou riešení proti covidu, odpovede na otázky verejnosti, či prípravu plánu obnovy, situáciu zachraňovali úrady a verejné inštitúcie. Čím menej politické, tým viac z nich bolo počuť hlas rozumu.