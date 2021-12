Ako sa z voličov Matoviča stávajú voliči Fica

Autor je prekladateľ a publicista

Schvaľovali sa reformy a rozpočet, a keď sa schvaľovali reformy, jedna strana koalície sa snažila o to, aby neprešli, a ostatné o to, aby prešli. Nakoniec prešli, no a tak Igor Matovič so sebe vlastnou a neomylnou logikou zaútočil na tých, vďaka ktorým prešli, a podporil tých, ktorí boli proti nim. Lebo pieskovisková česť.

A prišiel s nápadom na lockdown pre ľudí nad šesťdesiat rokov, teda v jeho svete pre starčekov a starenky, ktorí s mozoľnatými rukami chodia maximálne už len so sieťovkou do obchodu. Pripomíname, že to urobil z pozície ministra financií.

Neomylný politický cit Igora M.

Autor týchto riadkov si už o žiadnych opatreniach nemyslí vôbec nič okrem toho, že sa treba očkovať, len by rád pripomenul skúsenosti s inovatívnymi nápadmi Igora Matoviča. Vlastne ich stačí vymenovať: plošné testovanie, očkovacia lotéria, možný blackout.

A teraz, keď sa ešte ani neukázali pozitívne dosahy motivačnej prémie (lebo neexistujú), nech sa páči, lockdown pre šesťdesiatnikov. Pre tých istých ľudí, ktorých chceme motivovať, aby sa očkovali.

Niekto by si mohol aj pomyslieť, že si tie kroky odporujú, ale niekto by potom zase počúval, že chce návrat mafie (nechce). Len pripomíname.

A tiež pripomíname, že takéto hrajuškanie sa so státisícmi ľudí nie je celkom to isté, ako keď o pol percenta zvýšite daň alebo bárs aj urobíte súdnu reformu.

Nakoniec totiž hovoríme o životoch ľudí. Vlastne skôr o úmrtiach. A dalo by sa povedať – jemne –, že výsledky Igora Matoviča v tejto oblasti nie sú práve žiarivé.