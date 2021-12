Svoju "najosudovejšiu chybu" si Václav Havel najskôr ani neuvedomil (píše Petr Šabata)

Autor je riaditeľom Českého rozhlasu Plus

Praha sa tešila na Vianoce roku 2011. V nedeľu 18. decembra však mesto znehybnila správa, že zomrel Václav Havel.

Ako sa v rozprávkach halí kráľovstvo do čierneho súkna, to isté sa stalo Prahe. Atmosféra mesta sa hmatateľne zmenila, ľudia ustrnuli, zastavili sa, prišli o všetko pomyslenie na sviatky. A ako vo vytržení žila metropola až do pohrebu.

"Dnes nás opustil Václav Havel. V jeho poslednej chvíli s ním bola jeho manželka Dagmar a jedna zo sestier boromejok," objavilo sa na oficiálnych stránkach Václava Havla. Sedemdesiatpäťročný bývalý prezident už bol nejaký čas vážne chorý, zomrel na chalupe na Hrádečku.

Hneď v tú nedeľu večer sa začali ľudia schádzať na Václavskom námestí, na Pražskom hrade, na Národnej triede a zapaľovali sviečky. V pondelok sa s Václavom Havlom lúčili v Pražskej križovatke, v stredu vo Vladislavskej sále Pražského hradu, kde bola vystavená rakva. Prešli tadiaľ tisíce ľudí.

Čakalo sa na piatkový pohreb.

Čakalo sa v ustrnutí, Praha sa vykoľajila. Ľudia si dodnes pamätajú, kde ich správa o Havlovej smrti zastihla. Ďalšie dni prežili v metropole (inde nebol zážitok taký hlboký) ako vo sne. V očiach, v tlmených hovoroch aj v médiách bol viditeľný hlboký smútok, pocit straty, strach, vedomie zlomu, žiaľ, strata smeru a nádeje, aj spomienky na nezabudnuteľné dni v novembri a decembri 1989.

Havlove paradoxy

"Som človek veľmi neistý, takmer neurotický, panikár, trvalo sa niečoho desiaci a vystrašený... stále o sebe pochybujem a každú chvíľu sa za niečo takmer masochisticky obviňujem a preklínam," napísal Havel v knihe Diaľkový výsluch.

"A pritom sa mnohým javím ako človek sebaistý a istý si svojou vecou, ​​závideniahodne vyrovnaný, pokojne rozvážny, stály, húževnatý, vecný a vecne si stojaci na svojom."

Tieto jeho vlastnosti sa vrchovato prejavovali aj v politike a iste sa dá v jeho verejnom pôsobení hľadať aj dnes inšpirácia.