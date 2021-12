Bezpečnosť na stračej nôžke (komentár)

Zhromažďovanie ruských vojsk na ukrajinskej hranici roztáča aj slovenskú bezpečnosť.

Na výber je viac scenárov, avšak ten najhorší – invázia do vnútrozemia Ukrajiny – by skôr či neskôr priviedol Rusov až k Užhorodu. To by bola geopolitická katastrofa, "game changer" a priame ohrozenie slovenských slobôd, demokracie aj majetkov. Ešte aj nezávisle od hĺbky integrácie v EÚ a NATO.

Nemecký Bild vystužený aliančnými zdrojmi píše, že plán ruského útoku leží v Putinovom trezore.

Rozhodnutie, že atak sa realizuje, určite nepadlo. No na prvú fázu – podľa Bildu – vyloďovaciu operáciu južne od Odesy "obojživelnými" loďami, ktoré majú prepravovať vojakov a tanky, je Rusko fakticky nachystané.

Základná dilema znie, či účelom je "iba" vydieranie so zámerom posadiť Bidena, prípadne aj európske mocnosti, za rokovací stôl, kde by Putin predniesol žiadosť zastaviť rozširovanie NATO na východ.