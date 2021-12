Politika je paranoidná, však, pán Grendel (komentár)

Konšpirácia hovorí viac o svojich autoroch ako o samotnom svete.

Nad statusom poslanca Grendela sa zdvihli špekulácie aj pokusy vcítiť sa do jeho postoja. Že sa vcítili v denníku Postoj, nie je žiadne čudo. Ak by mal Matovič vládnu tlač, nevyzerala by príliš inak. Jadrom polemiky sa tu stalo urazenie - zase raz - na liberálne plátky, že zlorečili Grendelovi za konšpirovanie.

Zaujímavejšia obhajoba prišla od kolegu Schutza, ktorý jednak tvrdil, že pozvánka pre Pellegriniho do prezidentského paláca bola chybou, pretože bez zaradenia do oficiálneho programu navádza na špekulácie. Čo sa aj udialo a Grendel si zašpekuloval.

Dohodnime sa, že Grendel nám ukázal jedným statusom hneď dve veci: jednak, že prezidentku podozrieva, že robí politiku. Čo je, naskutku, objavné. A tiež predviedol, na sklamanie kolegyne Tódovej (N), ako blízko má k Matovičovi.