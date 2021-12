Stále rovnaké Kocúrkovo a bordel na ministerstve kultúry

Autor je bývalý poslanec NR SR, expredseda strany Spolu-OD

Vláda aj parlament musia odsúhlasiť každé vyslanie našich vojakov do zahraničia. Predstavte si, že by sa jedného dňa ministri rozhodovali medzi dvoma misiami OSN – Cyprom a Golanskými výšinami. A tu by minister financií navrhol, aby sme ich poslali tam, kde dajú našim vojakom vyššie diéty.

Každý chápe šialenosť tohto návrhu (aj keď Matovičovi ho radšej neposielajte). Peniaze sú dôležité vždy a všade, aj v obrane, ale nemôžu rozhodovať o tom, kam majú ísť riskovať životy naši mladí muži a ženy.

Niečo podobné sa však dnes deje na ministerstve kultúry. Len ešte v absurdnejšej forme ukazujúcej, ako úplne zbytočne ponižujeme tých, ktorých navonok chceme podporovať.

Ministerstvo sídli v budove bývalej Tatra banky, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Nachádza sa tam aj tisíc metrov štvorcových vhodných na prevádzkovanie divadla či inej živej kultúry. Krásny a prestížny priestor v centre mesta v budove plnej histórie.

Predstavujem si, ako vo Francúzsku či Rakúsku vypíše minister kultúry s ročným predstihom súťaž o najlepší návrh, čo a ako by sa tu malo odohrávať. Medzinárodná komisia následne odporučí projekt, ktorý najlepšie vystihuje ducha miesta, ale aj ducha doby.

Astorka opäť v ohrození

Na Slovensku ministerstvo kultúry zverejnilo 10. decembra v registri prebytočného majetku štátu výzvu pod názvom Ponuka nebytových priestorov na päťročný prenájom. Ponuky musia byť doručené na ministerstvo v pondelok 20. decembra, teda šesť pracovných dní po zverejnení.

Jediným kritériom súťaže je cena. A tu sa vraciame k absurdite na začiatku článku.