Hegerovej autorite stojí v ceste Matovičov paradox (komentár)

Rešpekt sa nedá vyplakať na facebooku.

Igor Matovič by Eduarda Hegera a cez neho, samozrejme, aj sám seba rád videl prinajmenšom ako T. G. Masaryka. Váženého a milovaného, symbol stability a rozvahy.

Minister financií by si želal, aby premiéra, ktorého (dovoľme si vypožičať slovný zvrat Andreja Danka) "on urobil", nikto nepodkopával. Najmä nie títo menovaní: novinári slúžiaci oligarchii a mafii, koaliční partneri, opozícia, koaliční partneri v opozícii, opozícia v koalícii a najmä prezidentka.

Tá si totiž advent-neadvent znova vpochodovala do televízie a dovolila si povedať, že Eduard Heger je síce lepší premiér, než bol Matovič, no od silného lídra, ktorého počas krízy naozaj potrebujeme, má ďaleko. A to vraj povedať nemala, lebo práve takto znižuje jeho autoritu, ukazuje svoju zlomyseľnosť a rozdáva bozky smrti.

Matovič sa tak znova raz vyžaloval na svojom facebooku, ktorý je už preslávený kombináciou insitnosti, vyplakávania a samochvály, a celému statusu o zlej prezidentka dal názov Paradox.

Uznajme, paradox to je, len trochu iný.