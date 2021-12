Čo sme dohodli v Glasgowe, musíme splniť

Je potrebné vytvárať konštruktívny tlak.

Autor je britský poslanec poverený predsedníctvom COP26

V novembri tohto roka sa krajiny celého sveta zišli v Glasgowe na konferencii OSN o zmene klímy COP26. Po dvoch rokoch maratónu a dvojtýždňovom šprinte rokovaní sa takmer dvesto krajín dohodlo na Glasgowskom klimatickom pakte.

Je to historická dohoda, na ktorú môže byť hrdých všetkých 197 účastníkov. Môžeme povedať, že sa nám podarilo udržať cieľ obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 stupňa v porovnaní s úrovňou pred priemyselnou revolúciou.

COP26 bol najväčším politickým stretnutím svojho druhu v Spojenom kráľovstve. Glasgow privítal zástupcov zo 194 krajín, 120 svetových lídrov a 38-tisíc akreditovaných delegátov.

Zvonka sa rokovania mohli javiť ako nesmierne technokratické. Ale išlo naozaj o veľa. Boli o ochrane životov a živobytia ľudí v prvej línii klimatickej krízy. A o chránení budúcich generácií, ktoré by boli odkázané žiť v nebezpečnom, nestabilnom a vyčerpanom svete, ak by sme my zlyhali.

Ako povedala počas konferencie premiérka Barbadosu Mia Mottleyová, zastupujúca malé ostrovné štáty, „jeden a pol stupňa Celzia je to, čo potrebujeme na prežitie. Dva stupne by pre nás boli rozsudkom smrti“.

Glasgow posúva, čo sa dohodlo v Paríži

Veda nám hovorí, že svet je už v priemere o 1,1 stupňa teplejší ako v predindustriálnej ére a dôsledky dnes vidíme na miliónoch ľudí. Extrémne výčiny počasia po svete sú stále častejšie a klimatické zmeny nerešpektujú hranice štátov.