Akú Európu si želať pod vianočný stromček (píše Peter Stach)

Predvianočné obdobie je tradične časom želaní. Ak sa pozrieme na závery minulotýždňového stretnutia lídrov členských štátov EÚ na summite v Bruseli, vidíme zoznam toho, čo by si spoločne želali od Ježiška pre Úniu.

No a potom je tu to, čo sa do záverov nakoniec nedostalo – veci, ktoré by si želali niektoré krajiny samy pre seba.

Vakcín máme dosť, halleluja!

Čo nás dnes v Európe všetkých najviac trápi, to sa celkom prirodzene ocitlo na samom vrchu zoznamu – pandémia covidu-19. Veľmi, naozaj veľmi by sme si všetci želali, aby sa skončila, ale pravdou je opak: epidemiologická situácia sa pre nový variantu vírusu zhoršuje v celej EÚ.

Priestor na koordináciu opatrení v boji proti pandémii vidia krajiny hneď na niekoľkých frontoch. Spoločné obstarávanie očkovacích látok aj nových liekov bude pokračovať, čo je najmä pre štáty ako Slovensko veľmi dobrá správa.

Hoci váhavosť v očkovaní je u nás vyššia ako vo väčšine ostatných členských štátoch, je oveľa lepšie pokúšať sa čoraz invenčnejšími spôsobmi presvedčiť váhavcov, ako nemať dostatok vakcín.

Že máme ten prvý problém, ale vďaka EÚ nemáme ten druhý, môžeme pokojne brať ako vianočný zázrak z hallmarkovskej rozprávky.

Pozrite na ten zázračný pas

Druhou príležitosťou na hľadanie spoločných európskych opatrení je hrozba, ktorú nový variant omikron predstavuje pre voľný pohyb osôb, tovaru a služieb v rámci EÚ.