Koľko ľudí zabili dezinformácie?

Otázka je, či skutočne potrebujeme trestný čin šírenia nepravdivej informácie.

Autor je právnik a člen iniciatívy Veda pomáha

Nie je zrejmé prečo, ale stalo sa určitým zvykom, že na Slovensku začíname verejnú diskusiu priamo paragrafovým znením zákona. Podobne začala aj ministerka Mária Kolíková s návrhom nového trestného činu šírenia nepravdivej informácie. Tento postup pritom nie je príliš vhodný, pretože sa prekrýva diskusia o dvoch momentoch – texte zákona a jeho potrebe.

Začnime preto základnou otázkou, či je trestnoprávna úprava potrebným a vhodným riešením problému.

Kde sú hranice slobody prejavu?

Jej odporcovia poukazujú na neprípustný zásah do slobody prejavu a práva na informácie. Porozumenie pre tieto obavy je namieste, ale v našom právnom poriadku už máme obsiahnuté rôzne regulácie, a to nielen trestnoprávne, ktoré tieto práva obmedzujú. Polemika by sa preto mala viesť skôr o tom, ako stanoviť tieto hranice.

Prirodzene, existuje aj koncepcia absolútnej slobody prejavu, podľa ktorej pozitíva zo slobodnej diskusie presahujú akékoľvek negatívne následky – a v zmysle tohto by nemali byť stíhané ani extrémistické prejavy.