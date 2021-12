Čo by sme dali do novín, ktoré by vychádzali raz za sto rokov?

Aké boli slová roka.

Novinár z Financial Times Tim Harford sa vo svojej fascinujúcej knihe o štatistike Ako spočítať svet chvíľu venoval predstave, čo by bolo v novinách, ktoré by vychádzali raz za sto rokov. Šlo o myšlienku časovej perspektívy.

V storočníku 1921 – 2021 by sme si istotne všimli: jednu svetovú vojnu, viacero epidémií, studenú vojnu a železnú oponu by sme priniesli rovno aj so šťastným koncom – zrodom demokratických režimov vo viacerých krajinách.

Výborné by bolo konštatovať, že sa menej hladuje a detská úmrtnosť klesla na osminu. Znepokojivé by, naopak, bolo to, čo sa tak javí aj z oveľa bližšej perspektívy: klimatická kríza. Nezabudol na ňu ani Harford a navrhol téme titulok „Blamáž! Kúrenie uhlím nebol dobrý nápad!“

Celé storočie by sme krásne uvideli aj na pomerne malom priestore, kde by sme zhrnuli všetky „slová roka“.

Vytrvalo za vakcínou

Slovom roka je zvyčajne výraz, ktorého frekvencia v danom roku nezvyčajne vyskočí, lebo sa začne veľa hovoriť a písať o nejakom jave či veci. Nie je to tak vždy.

Čo napríklad mysleli tohto roku tvorcovia Cambridge Dictionary, keď za slovo roka vyhlásili vytrvalosť (perseverance)? Vari sa ľudstvo v roku 2021 posúvalo k lepším zajtrajškom a spomínanej klimatickej kríze vytrvalejšie ako inokedy?

No nie, ono je to vozidlo na Marse. Zas veľký krok pre ľudstvo, ktoré síce veselo zbiera horniny na okolitých planétach, ale jeho významná časť nerozumie, čo mu priniesol lekársky výskum a že si má uháňať po vakcínu.

Podľa portálu dictionary.com je slovom roka pre zmenu spojenectvo (allyship). Trochu s krížom po brexite, ale nech sa páči.

V Collins Dictionary sa úplne opustili. Ešte vlani evidovali pandémiu a ešte predtým klimatickú krízu, ale teraz za slovo roka vyhlásili NFT, skratku pre „non-fungible token“, nezastupiteľný token.