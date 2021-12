Mládež už nie je držiteľkou rána. Ako sa pripravujeme na podvečer? (komentár)

Všimnite si, Slovensko naozaj starne.

Sociológovia a demografi to hovoria už dávno a pred pár dňami to potvrdili aj prvé zverejnené výsledky sčítania. Slovensko starne. Rukolapne, viditeľne a razantne. Seniorov je už niekoľko rokov viac než detí a celkovo sa ľudia v postproduktívnom veku za ostatných desať rokov v populácii vyšplhali z takmer trinásť na vyše sedemnásť percent.

Mládež už ani náhodou nie je držiteľkou rána a Slovensko by sa malo sústrediť skôr na podvečernú atmosféru. Vieme to, no veľmi poctivo pred týmto faktom zahrabávame hlavu do piesku.

Iste, viac detí je pomerne sexi téma, a tak sa v debatách, statusoch aj na tlačovkách pravidelne objavujú fantastické a rýchle riešenia, ako zlomiť populačnú krivku.

Ak s úsmevom a so zdvorilým oblúkom obídeme fakt, že predseda Národnej rady v tejto veci prispieva levím podielom, sú všetky predstavy o motivačných príplatkoch, dávkach, bonusoch aj fatamorgány lacných bývaní len čírymi nezmyslami.