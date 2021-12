2021: Rok, keď sa Fico zaťal (komentár)

K prebudeniu mu usilovne pomáhali všetci zúčastnení.

Ako hovorí šerif Wiggum, v Biblii sa hovorí bársčo, preto sa používa na obhajobu či vysvetlenie čohokoľvek od milodaru po genocídu. Pri bilancovaní opozičných víťazov a porazených sa nám dnes hodí ten frk o tom, ako budú poslední prví a naopak.

Bolo by nudné konštatovať, že kým Robert Fico sa nadýchol, Peter Pellegrini si akosi nevie rady. (Niekedy sa môžeme dostať aj k obdobnej situácii Kotleba verzus Mazurek.) No na sklonku roka si môžeme zrekapitulovať, ako sa to stalo.

Zlom môžeme symbolicky zasadiť do samovraždy Milana Lučanského, teda takmer presne pred rokom, keď sa Smer javil na uterák. Lenže Fico nezaváhal, okamžite naskočil na vlnu konšpirácií o justičnej vražde, v čom mu pomohla aj nie najšťastnejšia komunikácia Márie Kolíkovej.

A odvtedy sa na tej vlne úspešne vezie.