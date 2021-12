Pocit zníženého ohrozenia omikronom oslabí vládny ťah po povinnom očkovaní (komentár)

Omikron hore-dole.

Aj keď dáta o omikrone sú stále štrbavé a nie najspoľahlivejšie, viacero západných štúdií potvrdzuje, že hoci je tento vírus výrazne infekčnejší ako delta, ťažkých priebehov spôsobuje podstatne menej.

Isteže so zistením, že riziko hospitalizácie s omikronom je až o 60 – 80 percent (rôzne štúdie) nižšie než s deltou, sa stále patrí narábať s opatrnosťou. Volaniam po rýchlejšom ukončení obmedzujúcich opatrení však dáva – aj na Slovensku – slušnú argumentačnú základňu. Ešte aj napriek výrazne vyššej nákazlivosti omikronu, ktorá môže v nemocniciach privodiť ďalšie návaly, no pacienti by mali byť prijímaní s miernejšími príznakmi.

V prospech urýchlenia otvárania sa prihovárajú aj niektoré porovnania, ktoré koreláciu medzi lockdownmi, resp. mierou prísnosti lockdownov, a reprodukčným číslom vždy neukazujú.

Sú príklady také aj onaké. Maďarsko vedie rebríčky covidovej úmrtnosti, no jeho náskok nie je až taký rozdielny, aby sa slovenské, české a iné neslano-nemastné (kvázi)lockdowny dali vyhlásiť za jednoznačne lepšie riešenie ako „orbánovský“ populizmus bez jedinej reštrikcie (akurát rúška v interiéroch).