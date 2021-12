Strýko v Česku, mama v Rakúsku, sestra v Británii

Aká je tvár Slovenska v pohybe?

Autor a autorka pôsobia v mediálnej iniciatíve Svet medzi riadkami

„Svoje deti som nevidel vyrastať. Musel som chodiť na fušky do Čiech a do Nemecka. Ale nedalo sa inak.“

„Na Slovensku som za posledných pätnásť rokov bola sotva dvakrát. Rodina mi chýba, ale nedá sa mi chodiť častejšie.“

„Viaceré narodeniny som v detstve vlastne poriadne ani neoslávil, moji rodičia boli stále v zahraničí, čas som trávil skôr so starkými, neskôr s kamošmi.“

„Vnúčatá vidím raz-dvakrát ročne a už ani po slovensky poriadne nevedia.“

V tomto prieskume podobné príbehy zbierame. Zrejme sa týkajú aj vás. Spoznali ste v úvodných vetách seba, svojich blízkych alebo známych? Pravdepodobne áno, pretože v zahraničí pracoval či žil každý desiaty obyvateľ Slovenska.

Je to mimoriadne vysoké číslo. Na ilustráciu, v Česku sú to len dve percentá. Naša spoločnosť je v odchodoch do zahraničia európskou špičkou, v pomere k populácii tromfneme napríklad aj Poliakov.