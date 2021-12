Akoby sme v roku 2021 mali troch premiérov (komentár)

Bol to rok neschopnosti poučiť sa zo zlyhaní.

Bol to druhý rok s vírusom a s politikmi neschopnými poučiť sa z vlastných zlyhaní. Vlani v takomto čase sme dúfali, že vírus sa už vyčerpáva, ale namiesto toho sme sa vyčerpali my.

Dotlačili sme zdravotníkov na hranicu ich síl.

Bol to rok emancipácie hlúposti. Ľudia, ktorí získali expertízu z virológie nanajvýš z amerických katastrofických filmov, poučovali odborníkov, ktorí sa pandémii roky venovali.

Hlučná a nezodpovedná menšina zrazu pocítila moc, lebo politici sa jej postojom prispôsobovali, nech boli akokoľvek sebecké a nebezpečné.

To, ako niektorí politici ohrozujú zdravie ľudí pre premenlivé sympatie najfrustrovanejšieho voliča, nie je prejavom ich politického génia, ale je to cynizmus hraničiaci so zločinom, ktorý by ich mal navždy diskvalifikovať z verejného života.

Fico nie je génius