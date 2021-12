Mikulec to dal na Kaliňáka (komentár)

Matovič ešte v opozícii presne tento postup Smeru kritizoval.

Pomaly bude treba mikroskop, aby sme túto garnitúru rozoznali od predchádzajúcej.

Utešene sa nám totiž rozrastá kategória zvaná „Toto keby urobil Fico s Kaliňákom, Matovič by skákal po plafón“. Plus by po nociach vyrábal transparenty, chodil v nejakom ohyzdnom tričku s jednoduchým nápisom a chrlil nadávky na asociálnych sieťach.

Zrušenie výberových konaní na policajného prezidenta aj riaditeľa Úradu inšpekčnej služby je práve taký krok, ktorý by kritizovala každá normálna aj nenormálna opozícia.

Tieto dve najdôležitejšie funkcie v polícii bude po novom vyberať minister Roman Mikulec.