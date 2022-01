Bojovať s dezinformáciami môžeme hneď

Kde sa končí legitímna diskusia a začína sa ohrozovanie zdravia, ukazuje ivermektín.

Autor je právnik a člen iniciatívy Veda pomáha

Návrh na zavedenie nového trestného činu šírenia nepravdivej informácie je stále živý a vyvoláva vášnivú polemiku.

V konečnom dôsledku môže mať polemika škodlivý dosah, keďže odvracia pozornosť od nástrojov, ktoré náš právny poriadok už pozná, prípadne od iných menej invazívnych zásahov. Prinášame preto aspoň stručný prehľad takýchto možností.

Ak uvažujeme v rovine trestného práva, prvou voľbou je extrémistická kriminalita. Táto oblasť je pomerne dobre zvládnutá a štát v nej začal dosahovať aj povšimnutiahodný pokrok, kým nezrušil samostatné oddelenie extrémistickej kriminality na Úrade špeciálnej prokuratúry. Boj s extrémizmom je pritom kľúčovou zložkou akejkoľvek snahy o potlačenie šírenia dezinformácií.

Magátova pomýlená kauzalita

Nie je asi veľkým prekvapením, že medzi zastávaním extrémistických postojov a vierou v dezinformácie existuje obrovská miera korelácie a vo väčšine prípadov je pomerne jednoduché dokázať aj kauzalitu.

Ak človek verí, že svet riadi veľké židovské sprisahanie, potom spochybňovanie vakcín, opatrení a oficiálnych liekov je len ďalším „logickým“ pokračovaním týchto názorov.

Jeden príklad povie viac ako tisíc všeobecných opisov, a preto každému odporúčam blog poslanca Benčíka s názvom Marián Magát – obdivovateľ Adolfa Hitlera, rasista, antisemita a popierač holokaustu.

Text sa zaoberá názormi úspešného spisovateľa M. Magáta, ktorý bez akejkoľvek podpory knižnej distribúcie dokázal rozpredať tisícový náklad svojej knihy Židokracia s kapitolami ako Prípad Rudolfa Hessa, posla mieru.

Dejiny koncentračných táborov – čo vám demokracia nepovie? Osvienčim, ako ho nepoznáte a nesmiete poznať. Zdravie väzňov v Osvienčime. Pracovná doba a voľný čas v Osvienčime. Voľný čas v Osvienčime. Holokaustová propaganda – holokaust ako hnojivo demokracie.

Pretierate si oči a nemôžete uveriť tomu, čo čítate? Tak vedzte, že autor práve pripravuje dotlač a vydanie v mäkkej väzbe presne tak, ako velí štandardný postup pri predaji každého bestselleru – najskôr drahšie vydanie v tvrdej väzbe a následne dotlač a nižšia cena v mäkkom viazaní.

Myšlienkový základ diela poskytuje aj nepriestrelné vysvetlenie súčasného diania, ktoré Magát ponúka na svojom facebooku (citované z blogu J. Benčíka): „Bez holokaustu by neboli norimberské procesy. Bez norimberských procesov by nebola demokracia. Bez demokracie by nebola korona. Bez demokracie by nebola migrácia.“

Ďalší komentár už nie je nutný.

