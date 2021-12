Nádej nezomiera

Pozrime sa na kontúry skutočných výziev, aké nadchádzajúci rok pred nás postaví.

Autor je maliar a básnik

Máme za sebou ďalšie covidové Vianoce a pandémiou zahmlený pohľad na rok, ktorý sa pred nami otvára.

Tak to nejaký čas ešte zostane a keď sa covidová hmla nebadane začne dvíhať (raz to predsa musí prísť), čaká nás reštartovanie ekonomiky. A ak sa pokúsime presunúť pohľad z našej provinčnej malosti ďalej do sveta, možno uvidíme aj kontúry skutočných výziev, aké nadchádzajúci rok pred nás postaví.

Článok pokračuje pod video reklamou

Dokážeme meniť korporátny kapitalizmus, ktorý dosiaľ nejavil žiadnu ochotu reformácie tak, aby prestal prehlbovať sociálne rozdiely v rámci jednotlivých spoločenstiev? Poľudštíme tvár globalizácie na takú, ktorá nelikviduje pocity spolupatričnosti a základné stavebné kamene menších kultúr?

Dokážeme rozvoj informačných technológií usmerniť spôsobom, ktorý zastaví etický pokles verejného diskurzu, zabrzdí rast populizmu a nekontrolované šírenie dezinformácií? Udržíme stabilitu finančných systémov, podrývanú produkciou virtuálnych peňazí, vyrábaných dotykmi prstov na počítačoch centrálnych bánk?