Slobodu si zaslúži aj ten, kto ju nechce (komentár)

Súčasné obmedzenia slobôd sa pandémiou nedajú obhájiť.

Prúd dobrých správ neustáva. Kým včera sme sa mohli tešiť, že v rozpore so želaním Vladimira Žirinovského Európu neprevalcovala ruská armáda, dnes je dôvod ešte rukolapnejší: po mesiacoch pôstu sa od pondelka môžeme v občerstvovacích zariadeniach potešiť pozemskými slasťami.

Proti tomu nebudeme namietať, ale kontext si predsa len pýta prinajmenšom dve poznámky. Tou prvou je želanie, aby toto otvorenie vláda nevyužila ako zámienku na ďalšie naťahovanie a umenšovanie pomoci.

Pretože tie prevádzky utrpeli devastačné škody a, zopakujme to, na odškodnenie majú skrátka právo. Nuž a ani terajší stav ich nevykúpi, keďže ešte prinajmenšom týždeň budú otvorené najviac do dvadsiatej – lebo stále platí núdzový stav so zákazom vychádzania pre všetkých.

To by v nejakej úplne inej republike mohol byť aj škandál.